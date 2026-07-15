Dos carabineros fueron baleados mientras buscaban a sospechoso del asesinato del cabo Nain

Carabineros informó este miércoles que dos de sus funcionarios fueron heridos a bala en la comuna de Valdivia, en la Región de Los Ríos, mientras participaban en un operativo de búsqueda de un sospechoso del crimen del cabo Eugenio Nain, asesinado en octubre de 2020 en una emboscada en la Ruta 5 Sur, a la altura de Padre Las Casas (La Araucanía).

El incidente tuvo lugar durante un allanamiento en el sector rural de Punucapa, "en cumplimiento de una orden para aprehender a un prófugo asociado al asesinato del cabo Nain", explicó el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

Preliminarmente, la institución indica que uno de los funcionarios resultó herido en el rostro, y confirmó que ambos ya fueron trasladados hasta el Hospital Base de Valdivia.

"Están recibiendo atención médica: uno de ellos está en riesgo vital y la otra persona no tiene un problema tan grave", complementó Alvarado, acotando además que "la persona que se enfrentó con ellos también resultó herida de bala, y se encuentra en el mismo recinto hospitalario".

Poco después de que se denunciara este hecho, el Presidente José Antonio Kast confirmó que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, viaja rumbo a Los Ríos para supervisar el trabajo policial.

"El violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a recibir toda la fuerza de la justicia. El Ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros", publicó el Mandatario en su cuenta de X.

También se dirige a la zona el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Desde el mundo político, la senadora María José Gatica (RN), que representa a la Región de Los Ríos en el Congreso, calificó como "gravísimo" el ataque en su cuenta de X.

Por tanto, consideró "urgente discutir las RUF (Reglas de Uso de la Fuerza), dar más herramientas a Carabineros, y autorizar como medida temporal que militares salgan a la calle a lo menos a hacer control de identidad".

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Los Ríos se constituirá en el sitio del suceso para dirigir las diligencias ya instruidas a la Sección de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI.