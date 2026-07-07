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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Polémicas

Infantino posó con la bandera de Egipto tras la polémica caída ante Argentina en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de la FIFA se tomó fotografías en Vancouver, en el partido de Suiza y Colombia.

Infantino posó con la bandera de Egipto tras la polémica caída ante Argentina en el Mundial
 EFE
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, posó con una bandera de Egipto que le pasaron unos hinchas en el BC Place de Vancouver, en Canadá, durante el partido de Colombia y Suiza en octavos de final del Mundial 2026

La imagen de Infantino causó revuelo inmediato en redes sociales, ya que ocurrió solo horas después de la polémica eliminación que sufrió Egipto ante Argentina, un partido que se jugó en Atlanta a mediodía, marcado por los reclamos que hizo el conjunto africano por el arbitraje.

Los egipcios llegaron a estar con dos goles de ventaja ante la albiceleste, pero terminaron perdiendo por 3-2; y tras el partido, los jugadores y el cuerpo técnico denunciaron que el árbitro fue "injusto" y que el torneo "está arreglado".

 

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