Medio francés reveló fuerte discusión de Dembelé con el plantel en el descanso del duelo con España

En Francia continúan los coletazos por la eliminación ante España en semifinales del Mundial y de acuerdo a un medio galo, durante el entretiempo en Dallas hubo una fuerte discusión en el camarín, con Ousmane Dembelé como protagonista.

Según el medio L'Equipe, en el descanso, cuando "Les Bleus" perdían 1-0, Ousmane Dembelé tomó la palabra en el camarín para criticar la presión que estaban ejerciendo como equipo, la cual consideró que estaba mal coordinada.

Sin embargo, los dichos del delantero tuvieron un efecto negativo en el elenco, ya que plantearon que Dembelé se estaba desquitando por su discreto partido y que el Balón de Oro de 2025 no estaba en posición para hacer reclamos.

En la segunda parte, Francia no logró recuperarse del golpe inicial y sufrió otro golpe más de los españoles, perdiendo por 2-0 la semifinal.

El cuadro galo jugará por el tercer lugar del certamen contra Inglaterra este sábado a las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami.