En medio de la lluvia, Poduje inspeccionó viviendas en El Olivar y ratificó su demolición

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, reafirmó este jueves la decisión de demoler las viviendas ubicadas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, luego de realizar una inspección del lugar en el marco del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.

La visita del secretario de Estado tuvo como objetivo verificar el comportamiento de las construcciones durante el temporal, y evaluar los daños provocados por las intensas lluvias y el fuerte viento.

El titular del Minvu subrayó que las condiciones climáticas confirmaron las deficiencias detectadas con anterioridad y confirmó que las viviendas con daños estructurales severos no podrán ser reparadas, por lo que serán demolidas.

"Se le salen los pernos de anclaje", afirmó Poduje al referirse al estado de una de las viviendas inspeccionadas, situación que -según aseguró- evidencia la gravedad de los problemas en su construcción. (Foto: ATON)

"Todo lo que estamos haciendo acá confirma las acciones legales que tomamos con la empresa, y creo que los hechos nos han dado la razón", puntualizó el ministro.

Según cifras entregadas por la cartera, de las 444 viviendas del sector -asociadas a la constructora San Sebastián-, 170 serán demolidas debido a su estado, mientras que el resto deberán ser sometidas a nuevas evaluaciones técnicas para establecer si requieren reparaciones o una reconstrucción parcial.

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo no puede reforzar ni entregar viviendas que presentan fallas estructurales. Nuestra responsabilidad es garantizar que las familias reciban casas nuevas, seguras y que cumplan con todas las exigencias sísmicas y de resistencia al fuego”, aseveró el ministro Poduje.