Polémica por comentario en el Mundial: Los negros no tienen concentración para aguantar 80 minutos

El exfubolista serbio Rade Bogdanovic hizo unas declaraciones racistas como comentarista de la televisión serbia RTS durante el duelo entre Bélgica e Irán por el Mundial de Norteamérica, al asegurar que los jugadores afrodescendientes no aguantan concentrados durante los noventa minutos de un partido.

"A este nivel, siendo el último defensor, fallar un balón parado y acabar expulsado. Siempre he dicho que estos jugadores, y no soy racista, pero los jugadores negros no tienen la concentración necesaria para aguantar más de 60 a 80 minutos", dijo el exseleccionado durante el cotejo disputado el domingo, en calidad de analista deportivo.

El comentario de Bogdanovic se refería a la expulsión del central belga Nathan Ngoy a los 67' de encuentro, cuando hizo una falta forzada tras perder el balón ante Mehdi Taremi en un error defensivo.

El exjugador intentó justificar sus polémicos comentarios, que han llegado a la prensa belga e internacional.

"Yo jugué con ellos. Cuando disputábamos partidos, a veces teníamos que vigilar a nuestros propios jugadores para que no cometieran un error", afirmó.

El presentador de la transmisión invitó al exfutbolista a revisar sus palabras, pero Bogdanovic no rectificó.

"Si quisiéramos entrar en detalles, podríamos hacerlo. También cometen errores. Evidentemente, no generalizo, pero la mayoría carece de concentración y luego se producen situaciones de este tipo", insistió.

No es la primera vez que el serbio hace declaraciones racistas, ya que en 2019 consideró que la pérdida de nivel de Borussia Dortmund en aquel momento coincidió con la decisión del entrenador de "alinear a cuatro negros en defensa hacia el final de la temporada anterior de la Bundesliga".