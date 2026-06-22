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Tópicos: País | Policial

Amenaza de bomba en el GAM: Ministra Lincolao entre los evacuados

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El GOPE de Carabineros desplegó un amplio contingente en el centro cultural, juzgados civiles y el Centro de Justicia ante la supuesta instalación de artefactos explosivos.

Amenaza de bomba en el GAM: Ministra Lincolao entre los evacuados
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La emergencia obligó a la evacuación inmediata de trabajadores y visitantes en todos los recintos afectados.
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El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros activó este lunes un amplio operativo simultáneo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), diversos juzgados civiles y el Centro de Justicia de Santiago, tras recibir una serie de amenazas que daban cuenta de la supuesta instalación de artefactos explosivos.

La emergencia obligó a la evacuación inmediata de trabajadores y visitantes en todos los recintos afectados.

Entre las personas desalojadas desde las dependencias del GAM figuraba la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, según consignó Emol.

Las amenazas de "agonía67"

De acuerdo con los antecedentes del caso publicados por el mencionado medio, la alerta en el centro cultural se gatilló luego de que ingresara una intimidación directa a la casilla de correo institucional de la entidad, donde se leía: "Trajimos y escondimos la bomba. Queremos que reine el caos por todas partes, queremos ver el miedo en sus ojos".

En una segunda comunicación digital, el mismo remitente —bajo el seudónimo de 'agonía67'— elevó el tono de las amenazas enumerando múltiples puntos estratégicos de la capital chilena. "Hoy se producirá el ataque terrorista más grande, que será el N°1 en Wikipedia. Morirán los animales y ustedes, deshumanos", rezaba el escrito que originó las evacuaciones masivas.

A raíz del despliegue especializado en la vía pública, la plataforma Transporte Informa notificó cortes críticos y desvíos de tránsito en el sector. 

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