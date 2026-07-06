UEFA disparó contra la FIFA por el caso Balogun: La credibilidad del fútbol se pone en juego

UEFA calificó este lunes como "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA de suspender la sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun y aseguró que la integridad y la credibilidad de una competición se pone en juego cuando no se cumplen las reglas.

En un duro comunicado después de la resolución de permitir jugar al norteamericano contra Bélgica este lunes en los octavos de final del Mundial 2026 en Seattle, el ente rector del balompié europeo señaló que "el fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente".

Aunque "a veces las reglas están abiertas a interpretación", en su opinión "en este caso, no" lo están y "la suspensión automática de un mínimo de un partido tras recibir una tarjeta roja no es una opción discrecional, la cual no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse".

"Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del deporte se pone en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada. Asimismo, dicha decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán a partir de ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición", sentenció.

En su texto, el organismo apuntó que "el fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso, y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas leyes".

"Un torneo nunca es un hecho aislado por completo y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto. Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inaudita, incomprensible e injustificable", concluyó.

La reacción de la UEFA se produjo después del veredicto dictado el pasado domingo por la FIFA sobre la suspensión del castigo a Balogun, que fue expulsado en el partido de dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina, una vez que el árbitro revisó su pisotón en el tobillo sobre Tarik Muharemovic, lo que le impediría jugar hoy.

El ente regidor aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para perdonar al atacante, según el cual su comité puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta.