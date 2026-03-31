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Con los últimos clasificados: Así quedaron los grupos del Mundial 2026
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Autor: Redacción Cooperativa
Este martes se concluye la fase del repechaje.
Este martes se concluye la fase del repechaje.
Este martes 31 de marzo concluye la fase del repechaje a la Copa del Mundo, quedando definidos los últimos clasificados al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Estos seis clasificados se integrarán a los grupos del Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.
Revisa los grupos a continuación: