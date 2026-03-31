Con los últimos clasificados: Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Este martes 31 de marzo concluye la fase del repechaje a la Copa del Mundo, quedando definidos los últimos clasificados al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Estos seis clasificados se integrarán a los grupos del Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Revisa los grupos a continuación:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak o Bolivia

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

RD del Congo o Jamaica

Uzbekistán

Colombia

Grupo L