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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

Con los últimos clasificados: Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este martes se concluye la fase del repechaje.

Con los últimos clasificados: Así quedaron los grupos del Mundial 2026
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Este martes 31 de marzo concluye la fase del repechaje a la Copa del Mundo, quedando definidos los últimos clasificados al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Estos seis clasificados se integrarán a los grupos del Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Revisa los grupos a continuación:

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • República Checa

Grupo B

  • Canadá
  • Bosnia y Herzegovina
  • Catar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Irak o Bolivia
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • RD del Congo o Jamaica
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

 

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