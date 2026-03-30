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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

¿Cuándo y dónde ver la final del repechaje entre Bosnia y Herzegovina e Italia?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "Azzurra" busca sellar su regreso a la cita máxima después de doce años.

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La selección de Bosnia y Herzegovina se verá las caras con su símil de Italia en el Estadio "Bilino Polje", buscando definir quien clasifica de manera directa para el Mundial de Norteamérica 2026.

Los dirigidos por Gennaro Gattuso llegan a esta instancia tras superar por 2-0 a Irlanda del Norte en las semifinales. En tanto, su rival viene de dar la sorpresa tras despachar a Gales por 4-2 en penales luego de un intenso 1-1 en el Cardiff City Stadium.

Ambos elencos que dijeron presente en una cita planetaria el 2014 definirán todo este martes 31 de marzo a las 15:45 horas de Chile (18:45 GMT) y lo podrás seguir a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming podrá seguirse en Disney+ Premium.

Todos los detalles de este importante partido y las demás finales del repechaje los podrás encontrar también en Cooperativa.cl.

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