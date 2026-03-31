Denuncian espionaje en entrenamiento de Bosnia antes de enfrentar a Italia por el repechaje

Un tenso momento se vivió en la previa del compromiso entre Bosnia y Herzegovina e Italia, por el repechaje de la UEFA al Mundial 2026, luego de que un supuesto espía italiano irrumpió en el entrenamiento de los balcánicos

Segun el medio local Sport Sport, el episodio ocurrió en Butmir, en el centro de entrenamiento del combinado balcánico, donde un individuo, que a posterior fue identificado como un militar de la misión europea EUFOR, fue sorprendido grabando con su celular una sesión que, tras los primeros minutos abiertos a la prensa, debía mantenerse completamente privada.

Esto puso en alerta al cuerpo técnico y miembros del equipo de seguridad, quienes finalmente lo retiraron del lugar.

De acuerdo al mismo medio citado, la Asociación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina envió una nota de protesta a EUFOR.

Hasta el momento, ni la Federación Italiana de Fútbol ni la misión EUFOR, se han comunicado al respecto.

El partido entre bosnios e itálicos está programado para jugarse este martes 31 de marzo a las 15:45 horas (18:45 GMT) en el Estadio Bilino Polje.