DT de Bolivia ad portas del duelo ante Irak: "Estamos anímicamente muy arriba"

En la previa del trascendental compromiso de Bolivia ante Irak por el último cupo al Mundial de Norteamérica 2026, el director técnico del conjunto sudamericano, Óscar Villegas, aseguró que el plantel llega en un momento sicológico inmejorable tras haber superado a Surinam en la instancia previa.

"El equipo está muy bien. Anímicamente muy arriba. Arrancar un partido en desventaja y remontar habla de la madurez y el carácter de esta selección. A partir de eso nos sentimos más fuertes. El ambiente es de los mejores", señaló el estratega ante los medios.

Villegas ha hecho hincapié en la mentalidad competitiva que ha intentado instaurar en sus pupilos, recalcando que la unidad grupal es la clave del éxito.

"Quiero que estos chicos naturalicen la idea de jugar siempre como si fuera una final, que sea lo natural, que sepan que estar acá es un privilegio y que deben disfrutarlo. Sabemos que nadie es más importante que todos juntos, eso hace que todos entendamos que somos un grupo", apuntó.

Bolivia no asiste a una cita planetaria desde Estados Unidos 1994 (previamente estuvo en 1930 y 1950), por lo que la expectación en el país es total. Villegas no es ajeno al sentimiento que embarga a los hinchas tras 31 años de ausencias mundialistas.

"Calculo que gente de 30-35 años nunca ha vivido esto. Nos alegra muchísimo que todo un país esté pendiente de su selección, que se cante nuestro himno con el orgullo que se cantó y que el mundo vea que Bolivia está compitiendo, eso nos llena de mucho orgullo", cerró el DT.