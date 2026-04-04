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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

Gobierno de Irak dará pasaportes diplomáticos y otros homenajes al equipo que clasificó al Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El conjunto árabe jugará su segunda cita planetaria tras eliminar a Bolivia en el repechaje.

Gobierno de Irak dará pasaportes diplomáticos y otros homenajes al equipo que clasificó al Mundial
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El Gobierno de Irak reconoció este sábado a la selección nacional con pasaportes diplomáticos, sellos postales y hasta calles en todo el país por clasificarse para el Mundial 2026, 40 años después de su última y única participación.

En reconocimiento del histórico logro de los "Leones de Mesopotamia", el Consejo de Ministros presentó un paquete de medidas, pendientes de ratificación, para homenajear a los jugadores, al cuerpo técnico y al equipo administrativo.

En primer lugar, le otorgarán a todos los miembros del equipo nacional viviendas "especialmente diseñadas en conmemoración de este logro futbolístico", así como pasaportes diplomáticos y un sello postal.

Además, nombrarán una calle principal en Bagdad y todas las provincias como "Calle Leones de Mesopotamia", así como harán un mural para inmortalizar la clasificación y establecerán un museo en varios lugares del país.

El pasado martes, el conjunto árabe se hizo con el último cupo del repechaje para participar en la Copa del Mundo de Norteamérica, tras derrotar a Bolivia por 2-1 en Monterrey, con goles de Ali Alhamadi y Aymen Hussein para Irak y de Moisés Paniagua para el cuadro sudamericano.

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