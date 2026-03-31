Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

Los resultados del Repechaje a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los resultados en Cooperativa.cl.

Los resultados del Repechaje a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril se disputan los últimos duelos del repechaje por un cupo a la próxima Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

-Sigue los resultados acá:

Martes 31 de Marzo:

-Play-off UEFA:

  • Bosnia-Herzegovina vs. Italia. 15:45 horas. Estadio Bilino Polje
  • Kosovo vs. Turquía. 15:45 horas. Estadio Fadil Vokrri.
  • República Checa vs. Dinamarca. 15:45 horas. Epet Arena.
  • Suecia vs. Polonia. 15:45 horas. Arena Friends.

-Repechaje Intercontinental:

  • RD Congo vs. Jamaica. 18:00 horas. Estadio Akron.

Miércoles 1 de Abril:

  • Bolivia vs. Irak. 00:00 horas. Estadio BBVA.

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada