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Los resultados del Repechaje a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril se disputan los últimos duelos del repechaje por un cupo a la próxima Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
-Sigue los resultados acá:
Martes 31 de Marzo:
-Play-off UEFA:
-Repechaje Intercontinental:
Miércoles 1 de Abril: