Los resultados del Repechaje a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril se disputan los últimos duelos del repechaje por un cupo a la próxima Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

-Sigue los resultados acá:

Martes 31 de Marzo:

-Play-off UEFA:

Bosnia-Herzegovina vs. Italia. 15:45 horas. Estadio Bilino Polje

Kosovo vs. Turquía. 15:45 horas. Estadio Fadil Vokrri.

República Checa vs. Dinamarca. 15:45 horas. Epet Arena.

Suecia vs. Polonia. 15:45 horas. Arena Friends.

-Repechaje Intercontinental:

RD Congo vs. Jamaica. 18:00 horas. Estadio Akron.

Miércoles 1 de Abril: