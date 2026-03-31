Pesadilla: Italia quedó fuera de su tercer Mundial consecutivo tras perder ante Bosnia y Herzegovina

La selección de Italia no pudo cortar el maleficio y volvió a quedar fuera de una Copa del Mundo, por tercera consecutiva, tras igualar 1-1 y perder por 4-1 en los penales ante Bosnia y Herzegovina en Zenica, en uno de los cuatro duelos definitorios del repechaje de la UEFA al Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo de Gennaro Gattuso comenzó ganando el partido con un golazo de Moise Kean, tras un error del arquero Nikola Vasilj (15'), encendiendo la ilusión de la Azzurra, que quería terminar con la negativa racha fuera de los mundiales.

La tarea, sin embargo, se complicó para los tetracampeones del mundo, ya que Italia quedó con 10 jugadores antes del final del primer tiempo, por una expulsión con roja directa de Alessandro Bastoni, que cortó una jugada ofensiva de los bosnios como último hombre (41').

Con la desventaja en cancha, los italianos sufrieron y aguantaron el asedio de Bosnia, que encontró su recompensa en el minuto 79, con el gol del empate de Haris Tabakovic, forzando el alargue.

En el tiempo extra, Italia resistió gracias a Gianluigi Donnarumma y una defensa que hizo todo para forzar la definición del partido en los penales.

No obstante, la pesadilla fue definitiva para los italianos desde los 12 pasos. Francesco Esposito y Bryan Cristante desperdiciaron sus disparos, y sólo Sandro Tonali anotó su penal; los bosnios, en cambio, convirtieron acertaron sus tiros y condenaron a Italia.

Para Bosnia y Herzegovina será el regreso a una Copa del Mundo después de 12 años. Su última participación fue en Brasil 2014, torneo en donde quedó eliminado en la fase grupal, terminando tercero en un grupo donde compitió con Irán, Nigeria y Argentina.

En Norteamérica 2026, Bosnia integrará el Grupo B, junto a Catar, Suiza y uno de los anfitriones, Canadá.

Su debut en el Mundial de 2026 será justamente ante los canadienses, el 12 de junio, en Toronto.

El fixture de Bosnia en la Copa del Mundo:

12 de junio

Canadá vs. Bosnia. 15:00 horas.

18 de junio

Suiza vs. Bosnia. 15:00 horas

24 de junio