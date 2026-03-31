RD del Congo hizo historia y clasificó al Mundial tras vencer a Jamaica en el Repechaje

La selección de República Democrática del Congo hizo historia este martes y clasificó a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, tras vencer por 1-0 a Jamaica en Guadalajara, en uno de duelos definitorios del Repechaje Intercontinental.

La escuadra africana se convirtió en el penúltimo clasificado a la cita planetaria, con un solitario gol de Axel Tuanzebe en el alargue (100').

Para RD del Congo, será la segunda participación histórica en un Mundial. La primera vez fue cuando ese país se llamaba Zaire, en la Copa del Mundo de 1974.

En el Mundial, RD del Congo integrará el Grupo K, y competirá ante Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Su debut será el 17 de junio, ante Portugal, a las 13:00 horas (16:00 GMT).