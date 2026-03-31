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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

[VIDEO] Anthony Elanga ilusionó a Suecia y Zalewski emparejó para Polonia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo nórdico tomó la delantera en el Friends Arena.

[VIDEO] Anthony Elanga ilusionó a Suecia y Zalewski emparejó para Polonia
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Suecia tomó la delantera con un gol de Anthony Elanga, pero Nicola Zalewski se inscribió en el marcador para anotar el 1-1 de Polonia, en el partido por el Repechaje al Mundial 2026 que disputan en el Friends Arena de Estocolmo.

Elanga marcó el 1-0 en el minuto 19:

Zalewski se encargó de emparejar el duelo a los 33':

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