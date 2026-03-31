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[VIDEO] Anthony Elanga ilusionó a Suecia y Zalewski emparejó para Polonia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El equipo nórdico tomó la delantera en el Friends Arena.
El equipo nórdico tomó la delantera en el Friends Arena.
Suecia tomó la delantera con un gol de Anthony Elanga, pero Nicola Zalewski se inscribió en el marcador para anotar el 1-1 de Polonia, en el partido por el Repechaje al Mundial 2026 que disputan en el Friends Arena de Estocolmo.
Elanga marcó el 1-0 en el minuto 19:
Zalewski se encargó de emparejar el duelo a los 33':