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[VIDEO] El gol de Karol Swiderski para el 2-2 de Polonia ante Suecia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
En Estocolmo ambas escuadras se juegan la vida por llegar al Mundial.
En Estocolmo ambas escuadras se juegan la vida por llegar al Mundial.
Karol Swiderski anotó el 2-2 de Polonia ante Suecia, luego de una gran acción de Nicola Zalewski, que bajó la pelota dentro del área para que el delantero solo tuviera que empujarla y devolver a los polacos a la pelea en un partidazo por el Repechaje al Mundial.
Revisa el gol: