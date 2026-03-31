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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

[VIDEO] El gol de Karol Swiderski para el 2-2 de Polonia ante Suecia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En Estocolmo ambas escuadras se juegan la vida por llegar al Mundial.

[VIDEO] El gol de Karol Swiderski para el 2-2 de Polonia ante Suecia
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Karol Swiderski anotó el 2-2 de Polonia ante Suecia, luego de una gran acción de Nicola Zalewski, que bajó la pelota dentro del área para que el delantero solo tuviera que empujarla y devolver a los polacos a la pelea en un partidazo por el Repechaje al Mundial.

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