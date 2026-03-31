[VIDEO] Hinchas de RD del Congo celebraron bajo la lluvia tras histórica clasificación al Mundial

República Democrática del Congo logró el penúltimo pasaje a la Copa del Mundo tras vencer a Jamaica en el Repechaje y en el país africano, los hinchas salieron a las calles y, pese a la lluvia, festejaron con todo la histórica clasificación, después de 52 años de espera (la última vez fue como Zaire en 1974).

En el Mundial, RD del Congo enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Revisa el festejo de los africanos: