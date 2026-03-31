[VIDEO] Pavel Sulc anotó el 1-0 de República Checa sobre Dinamarca en el Repechaje

República Checa se puso en ventaja 1-0 ante Dinamarca gracias a un golazo de Pavel Sulc al inicio del primer tiempo, por el repechaje europeo de la Copa del Mundo 2026

El volante de Olympique de Lyon remató de volea desde el costado del área y colgó el balón en el ángulo para batir al portero Mads Hermansen.

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