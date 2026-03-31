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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

[VIDEO] Pavel Sulc anotó el 1-0 de República Checa sobre Dinamarca en el Repechaje

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante marcó un golazo de volea al inicio del primer tiempo

[VIDEO] Pavel Sulc anotó el 1-0 de República Checa sobre Dinamarca en el Repechaje
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República Checa se puso en ventaja 1-0 ante Dinamarca gracias a un golazo de Pavel Sulc al inicio del primer tiempo, por el repechaje europeo de la Copa del Mundo 2026

El volante de Olympique de Lyon remató de volea desde el costado del área y colgó el balón en el ángulo para batir al portero Mads Hermansen.

Puedes seguir el resultado de este encuentro en Cooperativa.cl.

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