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[VIDEO] Pavel Sulc anotó el 1-0 de República Checa sobre Dinamarca en el Repechaje
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El volante marcó un golazo de volea al inicio del primer tiempo
El volante marcó un golazo de volea al inicio del primer tiempo
República Checa se puso en ventaja 1-0 ante Dinamarca gracias a un golazo de Pavel Sulc al inicio del primer tiempo, por el repechaje europeo de la Copa del Mundo 2026
El volante de Olympique de Lyon remató de volea desde el costado del área y colgó el balón en el ángulo para batir al portero Mads Hermansen.
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