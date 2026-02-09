Salió en el Super Bowl: Luis Omar Tapia se lució junto a Owen Wilson en miras al Mundial

El Super Bowl LX se robó todas las miradas gracias, especialmente, al espectáculo de medio tiempo hecho por Bad Bunny, espacio que luego contó con una llamativa aparición del reconocido relator chileno Luis Omar Tapia en la tanda comercial.

Justo después de la presentación del "Conejo Malo", Tapia figuró junto al reconocido actor Owen Wilson en un anuncio estrenado de cara a la Copa del Mundo 2026.

La cadena internacional Telemundo jugó con su alianza con la plataforma Peacock para promocionar su cobertura de la cita planetaria en español, con el actor tratando de aprender nuestro idioma con ayuda de la actriz colombiana Sofía Vergara.

"Con el narrador revelación del año, Owen Wilson. ¿Qué tal su español? Fue un placer compartir con Owen en el comercial para el Mundial 2026", escribió Luis Omar Tapia en su cuenta de Instagram.

- Mira el anuncio: