Argentina hizo masivo banderazo en Atlanta con "minuto de silencio" a Francia
Los trasandinos además cantaron sobre las Islas Malvinas antes de jugar con Inglaterra.
Los trasandinos además cantaron sobre las Islas Malvinas antes de jugar con Inglaterra.
En la antesala de su semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026, los hinchas de Argentina realizaron este martes un gran banderazo en Atlanta para apoyar a su selección.
Para evitar desórdenes en la ciudad, la actividad se desarrolló dentro de Underground Atlanta, un complejo comercial ubicado en cercanías del Mercedes-Benz Stadium, escenario del partido de este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas.
Los forofos albicelestes aprovecharon la derrota de Francia ante España en la primera semifinal para volver a encender la rivalidad iniciada en Catar 2022, dedicándole un "minuto de silencio".
Por otro lado, no se hicieron esperar las referencias a las Islas Malvinas antes de enfrentar al conjunto inglés, incluyendo también el clásico cántico de "el que no salta...".