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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Argentina hizo masivo banderazo en Atlanta con "minuto de silencio" a Francia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los trasandinos además cantaron sobre las Islas Malvinas antes de jugar con Inglaterra.

Argentina hizo masivo banderazo en Atlanta con
 Captura (@LigaAFA)
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En la antesala de su semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026, los hinchas de Argentina realizaron este martes un gran banderazo en Atlanta para apoyar a su selección.

Para evitar desórdenes en la ciudad, la actividad se desarrolló dentro de Underground Atlanta, un complejo comercial ubicado en cercanías del Mercedes-Benz Stadium, escenario del partido de este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas.

Los forofos albicelestes aprovecharon la derrota de Francia ante España en la primera semifinal para volver a encender la rivalidad iniciada en Catar 2022, dedicándole un "minuto de silencio".

Por otro lado, no se hicieron esperar las referencias a las Islas Malvinas antes de enfrentar al conjunto inglés, incluyendo también el clásico cántico de "el que no salta...".

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