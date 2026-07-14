Argentina hizo masivo banderazo en Atlanta con "minuto de silencio" a Francia

En la antesala de su semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026, los hinchas de Argentina realizaron este martes un gran banderazo en Atlanta para apoyar a su selección.

Para evitar desórdenes en la ciudad, la actividad se desarrolló dentro de Underground Atlanta, un complejo comercial ubicado en cercanías del Mercedes-Benz Stadium, escenario del partido de este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas.

Los forofos albicelestes aprovecharon la derrota de Francia ante España en la primera semifinal para volver a encender la rivalidad iniciada en Catar 2022, dedicándole un "minuto de silencio".

Por otro lado, no se hicieron esperar las referencias a las Islas Malvinas antes de enfrentar al conjunto inglés, incluyendo también el clásico cántico de "el que no salta...".