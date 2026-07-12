Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.4°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

¿Cábala o historia? Argentina solicitó a la FIFA jugar con camiseta alternativa ante Inglaterra

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La federación trasandina realizó la petición formal para el duelo de semifinales del Mundial 2026.

¿Cábala o historia? Argentina solicitó a la FIFA jugar con camiseta alternativa ante Inglaterra
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A pocos días del crucial enfrentamiento entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una solicitud formal ante la FIFA de cara al compromiso que se disputará este miércoles en Atlanta.

Según informó ESPN , la escuadra albiceleste solicitó utilizar su indumentaria alternativa de color azul para el choque ante el conjunto británico, tal como ocurrió previamente en el torneo durante el encuentro contra Jordania.

La respuesta definitiva del ente rector del fútbol mundial se dará a conocer este martes, jornada en la que se definirá administrativamente qué selección ejercerá la condición de local en el partido.

La petición de la AFA generó inmediata repercusión debido a la carga histórica que tiene dicha camiseta. La vestimenta azul evoca directamente el recordado partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, donde Argentina se impuso por 2-1 ante Inglaterra con la emblemática actuación de Diego Armando Maradona.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada