Canciller argentino defendió bandera sobre Malvinas exhibida en el Mundial: "Dice una verdad"

El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" que los jugadores de la selección exhibieron tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El ministro afirmó que el mensaje "dice una verdad" sobre la postura de Argentina respecto de la soberanía del archipiélago y descartó que el episodio perjudicara las relaciones diplomáticas con Reino Unido.

"Fue una cuestión completamente espontánea de una bandera que se tiró desde la tribuna hacia los jugadores, que la desplegaron. No tenemos nada de qué pedir disculpas. No hay crisis diplomática con el Reino Unido", sostuvo Quirno.

Las declaraciones se conocieron horas antes de que la FIFA anunciara la apertura de un procedimiento contra la AFA por posibles manifestaciones ajenas al deporte y por la exhibición de mensajes inapropiados durante el torneo.

El organismo también inició expedientes contra Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y Roberto Ayala por los incidentes ocurridos después de la final que España ganó por 1-0.