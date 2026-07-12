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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Francia y España por el Mundial 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dos gigantes de Europa chocan en Dallas buscando el primer boleto a la gran final.

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Francia y España por el Mundial 2026?
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Con las cuatro mejores selecciones ya clasificadas en el Mundial 2026, la acción de las semifinales arrancará este martes 14 de julio con un choque eurepeo cuando Francia y España se verán las caras en el AT&T Stadium de Dallas.

El encuentro está pactado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y la transmisión estará a cargo de Chilevisión y sus plataformas digitales, además de DSports en el cable. En streaming, el duelo estará disponible en DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

El combinado galo llega a esta instancia con un rendimiento impecable en las fases de eliminación, tras haber superado a Paraguay y a Marruecos. Por su parte, "La Furia Roja" se instaló en semis luego de una ajustada victoria por 2-1 ante Bélgica.

Todos los detalles en realación a este partido los podrás seguir en el minuto a minuto del Marcador Virtual de Cooperativa.cl junto a la transmisión de Cooperativa Deportes.

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