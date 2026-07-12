¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Francia y España por el Mundial 2026?

Con las cuatro mejores selecciones ya clasificadas en el Mundial 2026, la acción de las semifinales arrancará este martes 14 de julio con un choque eurepeo cuando Francia y España se verán las caras en el AT&T Stadium de Dallas.

El encuentro está pactado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y la transmisión estará a cargo de Chilevisión y sus plataformas digitales, además de DSports en el cable. En streaming, el duelo estará disponible en DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

El combinado galo llega a esta instancia con un rendimiento impecable en las fases de eliminación, tras haber superado a Paraguay y a Marruecos. Por su parte, "La Furia Roja" se instaló en semis luego de una ajustada victoria por 2-1 ante Bélgica.



Todos los detalles en realación a este partido los podrás seguir en el minuto a minuto del Marcador Virtual de Cooperativa.cl junto a la transmisión de Cooperativa Deportes.

