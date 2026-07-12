¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

Este miércoles 15 de abril el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, será el escenario de un nuevo capítulo para la historia entre Inglaterra y Argentina, ya que ambos chocarán en busca de llegar a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta por Chilevisión, mientras que en el cable podrá verse por DSports. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

El equipo de los "Tres Leones" se metió en semis luego de vencer a Noruega por 2-1 en el alargue, mientras que la "Albiceleste" hizo lo propio al derrotar a Suiza por 3-1, también en el tiempo suplementario.

Todos los pormenores de esta historiada definición los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes