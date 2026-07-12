¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?
Ambos animarán una de las rivalidades más grandes del fútbol por un lugar en la final.
Ambos animarán una de las rivalidades más grandes del fútbol por un lugar en la final.
Este miércoles 15 de abril el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, será el escenario de un nuevo capítulo para la historia entre Inglaterra y Argentina, ya que ambos chocarán en busca de llegar a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.
El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta por Chilevisión, mientras que en el cable podrá verse por DSports. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
El equipo de los "Tres Leones" se metió en semis luego de vencer a Noruega por 2-1 en el alargue, mientras que la "Albiceleste" hizo lo propio al derrotar a Suiza por 3-1, también en el tiempo suplementario.
Todos los pormenores de esta historiada definición los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes