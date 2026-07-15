De la mano de Messi: Argentina se instaló en la final del Mundial 2026
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Inglaterra comenzó arriba ante Argentina en la segunda semifinal del Mundial 2026 con gol de Anthony Gordon, pero los trasandinos lo dieron vuelta en los últimos por 2-1 con sendas asistencias de Lionel Messi para Enzo Fernández y Lautaro Martínez: La Albiceleste jugará por el bicampeonato ante España.
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