Jennifer López, en la polémica por "sombrero inapropiado" para la final de Wimbledon
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La cantante estadounidense Jennifer López recibió numerosas críticas en redes sociales, según publicó el medio británico Metro, por utilizar un sombrero de ala ancha que podía obstaculizar la visión de otros asistentes durante la definición masculina del torneo Wimbledon, entre Jannik Sinner y Alexander Zverev.
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