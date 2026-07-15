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"Héroes": La reacción de la prensa argentina por la remontada ante Inglaterra y el paso a la final

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Argentina remontó por 2-1 ante Inglaterra para clasificar a la final de la Copa del Mundo 2026, en donde defenderá el título de Catar 2022, y la prensa trasandina reaccionó con euforia, llamando "héroes" a los jugadores de la albiceleste.

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