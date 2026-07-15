Fuertes vientos arrasaron con techumbre de escuela modular de Punta de Parra
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Los fuertes vientos registrados en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, arrasaron con la techumbre de la escuela modular que fue construida tras los incendios de este verano.
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