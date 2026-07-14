Este martes por la madrugada, una camioneta colisionó a alta velocidad contra un bus Red tras pasar una luz roja en la intersección de Franklin y Santa Rosa, en la comuna de Santiago.

El violento impacto provocó la muerte de los cinco ocupantes del vehículo menor y desató un incendio estructural que destruyó por completo un kiosko y una farmacia colindante, requiriendo el despliegue de nueve compañías de Bomberos.

En tanto, el conductor de la micro logró ser rescatado con vida por un ciclista que pasaba por el lugar antes de que las llamas consumieran las máquinas, siendo derivado a un centro asistencial, mientras la SIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para determinar las causas del deceso de las víctimas.

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