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Inglaterra perdió ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 y la prensa británica lamentó el resultado, con la mayoría de los titulares apuntando a los "corazones rotos" tras quedar fuera de la final.
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