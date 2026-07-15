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"Con el corazón roto": La prensa inglesa lamentó la derrota con Argentina en la semifinal del Mundial

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Inglaterra perdió ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 y la prensa británica lamentó el resultado, con la mayoría de los titulares apuntando a los "corazones rotos" tras quedar fuera de la final.

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