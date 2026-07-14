Deschamps cuestionó al árbitro tras eliminación ante España: ¿Tiene nivel para una semifinal de un Mundial?

Didier Deschamps, técnico de Francia, manifestó su frustración tras la eliminación ante España en la semifinales del Mundial 2026 y cuestionó el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, poniendo en duda su nivel para dirigir un partido de esta categoría.

"Me hago una pregunta y no la voy a responder: ¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de un Mundial? Ya tuvimos algunos así y no voy a entrar en eso. Y no lo digo porque perdimos, pero hubo algunas situaciones, muchas veces también en nuestra contra", lanzó Deschamps a un medio oficial tras el partido en Dallas.

Respecto a sus jugadores, Deschamps comentó que "hay mucha decepción. Están destrozados, porque teníamos mucha ambición. Pero hay que ser justos y reconocer que estuvimos un escalón por debajo frente a un equipo que supo controlar el partido".

"La responsabilidad es, ante todo, nuestra", remarcó Deschamps.

Del mismo modo, explicó que "fuimos menos peligrosos en ataque de lo que podríamos haber sido".

"Hay que aceptarlo, este es el máximo nivel, aunque duela. Era el último paso antes de una posible final. Ahora tendremos que disputar el partido por el tercer puesto. Lo vamos a jugar y eso no borra todo lo que hicimos durante el torneo. Pero en este partido, España mostró un nivel superior", comentó.

Finalmente, anticipó el choque por el tercer lugar, que será ante Argentina o Inglaterra, el sabado a las 17:00 horas (21:00 GMT) en Miami.

"Estoy concentrado, con el objetivo de hacer todo lo posible para terminar de la mejor manera", sentenció.