Juan Lara será asistente del VAR en la semifinal entre Argentina e Inglaterra
El colegiado chileno sumará su duodécimo duelo en el certamen.
El colegiado chileno sumará su duodécimo duelo en el certamen.
El árbitro nacional Juan Lara fue designado por la FIFA para decir presente en el choque de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, sumando así su duodécimo encuentro en la cita planetaria.
El chileno estuvo para el duelo de cuartos de final entre la "Albiceleste" y Suiza, fue designado para ser asistente del VAR, compartiendo cabina con el italiano Marco Di Bello (VAR) y la nicaragüense Tatiana Guzmán.
Además, el compromiso contará con los estadounidenses Armando Villarreal y Joe Dickerson como SBVAR y SBAVAR, respectivamente.
En cancha, el partido será dirigido por el norteamericano Ismail Elfath, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que Maurizio Mariani y Daniele Bindoni oficiarán como cuarto y quinto juez.
La semifinal entre argentinos e ingleses está programada para este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Atlanta, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.