Juan Lara será asistente del VAR en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El árbitro nacional Juan Lara fue designado por la FIFA para decir presente en el choque de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, sumando así su duodécimo encuentro en la cita planetaria.

El chileno estuvo para el duelo de cuartos de final entre la "Albiceleste" y Suiza, fue designado para ser asistente del VAR, compartiendo cabina con el italiano Marco Di Bello (VAR) y la nicaragüense Tatiana Guzmán.

Además, el compromiso contará con los estadounidenses Armando Villarreal y Joe Dickerson como SBVAR y SBAVAR, respectivamente.

En cancha, el partido será dirigido por el norteamericano Ismail Elfath, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que Maurizio Mariani y Daniele Bindoni oficiarán como cuarto y quinto juez.

La semifinal entre argentinos e ingleses está programada para este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Atlanta, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.