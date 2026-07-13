Encendió la previa: La desafiante portada de Olé antes del Argentina vs. Inglaterra

El diario Olé encendió la previa del esperado partido entre Argentina e Inglaterra con una desafiante portada, en la que cuestionó las críticas provenientes desde el fútbol británico y pidió respeto por la selección campeona del mundo.

"Inglaterra nos baja el precio. Respeten los rangos", publicó el periódico trasandino en su primera plana, con letras celestes y rojas, en respuesta a las declaraciones de periodistas y exjugadores ingleses que minimizaron el nivel del equipo argentino.

La publicación sostuvo que existe "cierto triunfalismo" en Inglaterra y destacó algunas de las frases que calentaron la previa: "A Messi lo vamos a mandar a dormir,No es una gran selección, Tuchel estará encantado de enfrentarla" y "Argentina jugó con 12 para que Messi pudiera seguir en la Copa del Mundo".

Además, Olé apuntó a los problemas internos del rival y remarcó que Jude Bellingham y el técnico Thomas Tuchel protagonizaron diferencias públicas, en medio de la preparación inglesa para uno de los encuentros más atractivos del torneo.