Profesora creó álbum de láminas de la fauna nativa chilena

La profesora Sofía Maulen, egresada de pedagogía en educación general básica de la Universidad Católica, creó un álbum de láminas con 38 especies de fauna nativa chilena a raíz del fervor que generó el álbum coleccionable del Mundial de Fútbol de 2026.

En conversación con Cooperativa Ciencia, la docente señaló que diseñó el trabajo con ayuda de la inteligencia artificial y su objetivo es ampliar el conocimiento de los niños sobre la fauna nativa chilena, en el marco también del "fanatismo" que existe sobre el carpincho, una especie que no se ncuentra de forma silvestre en el país.

Maulen explicó que para el diseño editorial ocupó información de fuentes como avesdechile.cl u ONG de conservación de especies que contienen mucha información, además de los de documentos curriculares del Ministerio de Educación. Con ello, logró generar 38 láminas que entregan datos sobre el tipo de animal, su distribución geográfica, las amenazas que sufre la especie, alineado con los contenidos de ciencias naturales e historia, geografía y ciencias sociales de la educación básica.

La profesora reparó en que intenta usar la inteligencia artificial de la manera más responsable y solo cuando es una herramienta que puede potenciar y apoyar recursos en elementos que no están a su alcance, por ejemplo, ilustrar las figuras del álbum.

El trabajo se encuentra disponible a través de su cuenta de Intagram @profesora.sofia en formato PDF para que otros profesores puedan utilizarlo.