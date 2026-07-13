El célebre actor Sam Neill murió a los 78 años

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga "Jurassic Park", entre muchos otros personajes, falleció a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney, según informó su familia.

En 2023, el artista reveló que había padecido un cáncer, pero insistió en que sus fans no debían preocuparse, porque ya estaba bien. De hecho, el Superbowl 2026 lo mostró en un divertido comercial -junto a Laura Dern y Jeff Goldblum- "regresando" a la época de los dinosaurios.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, que no detalla las causas de su muerte.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada", añade el texto.

Los familiares del actor, que también interpretó al inspector Chester Campbell en "Peaky Blinders", pidieron respetar su privacidad en un momento de "inmenso dolor".

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias por el deceso de Neill, quien -asegura- "se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos".

"Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre", apuntó Albanese en la red X.

Nacido en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947, Neill se radicó en Nueva Zelanda desde 1954.