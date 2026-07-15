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Enzo Fernández soltó la diestra y lo empató para Argentina ante Inglaterra en la semifinal
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Autor: Redacción Cooperativa
La Albiceleste cargó con todo para igualar el marcador en Atlanta.
La Albiceleste cargó con todo para igualar el marcador en Atlanta.
Argentina consiguió el empate parcial 1-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un derechazo de Enzo Fernández (85').
Fernández estaba desmarcado, y tras recibir un pase de Lionel Messi, se acomodó y soltó la diestra desde fuera del área, superando al arquero Jordan Pickford.
Revisa el gol de Fernández para Argentina ante Inglaterra: