Enzo Fernández soltó la diestra y lo empató para Argentina ante Inglaterra en la semifinal

Argentina consiguió el empate parcial 1-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un derechazo de Enzo Fernández (85').

Fernández estaba desmarcado, y tras recibir un pase de Lionel Messi, se acomodó y soltó la diestra desde fuera del área, superando al arquero Jordan Pickford.

Revisa el gol de Fernández para Argentina ante Inglaterra: