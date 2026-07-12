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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Expresidente del gobierno español causa molestia en París: Su selección tiene un gran nivel, pero sin franceses

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Desde el gobierno galo respondieron al político hispano.

Expresidente del gobierno español causa molestia en París: Su selección tiene un gran nivel, pero sin franceses
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El gobierno de París calificó este domingo de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes" las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, quien afirmó que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en una columna publicada por El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial.

"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", afirmó el ministro de Interior, Laurent Nuñez, en una entrevista en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

El ministro defendió que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y lamentó que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé, a quien la senadora paraguaya Celeste Amarilla le atacó por sus raíces africanas.

"Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República", afirmó.

Añadió que declaraciones como esas "no ofrecen una imagen de esperanza» a muchos jóvenes franceses y confesó que le producen desolación".

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