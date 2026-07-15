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Inglaterra asestó el primer golpe a Argentina en la semifinal con gol de Anthony Gordon
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Autor: Redacción Cooperativa
Los europeos abrieron el marcador en Atlanta.
Los europeos abrieron el marcador en Atlanta.
Inglaterra tomó ventaja en el marcador ante Argentina en Atlanta, en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, con anotación de Anthony Gordon, tras un centro de Morgan Rogers desde la derecha.
La anotación de los ingleses llegó en el minuto 55, después de una mala salida de los trasandinos.
Revisa el gol de Gordon para Inglaterra ante Argentina: