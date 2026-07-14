Luis de la Fuente: "Estar en la final es un lujo, solo para elegidos"

Luis de la Fuente, entrenador de España, demostró estar orgulloso de sus dirigidos tras la victoria por 2-0 ante Francia, que le dio el pase a la final del Mundial 2026.

"Estar en la final es un lujo, solo para elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto", afirmó a la transmisión oficial justo después de la victoria en Dallas.

"Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero en frente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, estos jugadores se merecen todo. Es maravilloso verlos jugar", enfatizó.

Además, De la Fuente destacó el trabajo hecho al mando del conjunto ibérico desde su llegada en 2022, donde consiguió el título de la Eurocopa en 2024 y progresó hasta la instancia decisiva de la cita planetaria.

"Empezamos hace casi cuatro años con una idea y hemos sido fieles a ella. Nos ha traído hasta aquí, así que orgulloso", sostuvo.

España fue el primer clasificado a la final, que se jugará el domingo en Nueva Jersey, y esperará a su rival, que será el vencedor de la llave entre Inglaterra y Argentina, que se enfrentarán este miércoles en Atlanta.