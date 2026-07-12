Novedad importante: ¿Chilevisión dará los partidos de semifinales en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 entró en su recta final y verá su gran ronda de semifinales con una llamativa agenda para la televisión abierta en Chile.

Francia se enfrentará a España el martes 14 de julio a las 15:00 horas de nuestro país. Un día después, en igual horario, Inglaterra y Argentina definirán al segundo finalista.

La buena noticia para los hinchas es que Chilevisión transmitirá ambos cruces, luego de haber tenido en sus pantallas solo la mitad de las fases anteriores debido a que la exclusividad completa del torneo está en manos de DSports para Sudamérica.

La novedad no queda solo en ambas semifinales, pues CHV además emitirá el duelo por el tercer lugar (sábado 18 de julio, 17:00 horas) y la final (domingo 19, 15:00).

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