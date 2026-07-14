Oyarzabal: Podemos decir orgullosos que estamos en una final del Mundial

Mikel Oyarzabal, delantero de España y autor de un gol en el 2-0 ante Francia en semifinales del Mundial 2026, equilibró la alegría con la templanza para afrontar el último paso en el torneo, pero con foco en la satisfacción y alegría por la clasificación.

En zona mixta, el futbolista resaltó a "todo el mundo en una misma dirección, con una misma idea, siendo conscientes de lo que es importante. Al final se trata de poner lo que cada uno tiene y lo que uno puede dar al servicio del colectivo, del equipo".

"Inmensamente feliz, obviamente. Es algo que cuando eres pequeño ni te imaginas. Podemos decir orgullosos que estamos en una final del Mundial", añadió.

El vasco indicó que "la felicidad y el orgullo lo llevamos por dentro. Estamos inmensamente felices y orgullosos de lo que estamos haciendo y consiguiendo, pero tener también esa tranquilidad y esa calma que tenemos y transmitimos es bueno para lo que viene".

"Obviamente sabemos dónde estamos: Estamos a un pasito de conseguir algo histórico y ninguno de nosotros nos hubiésemos imaginado, pero estamos igual de tranquilos que después del partido con Cabo Verde el 15 de junio, cuando las cosas que no salieron bien. Confiamos en lo que podemos hacer", añadió, a la espera de Inglaterra o Francia para este domingo.