Scaloni: Ya no hay dudas de que Messi es el mejor de la historia

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, elogió a Lionel Messi tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y espera que los españoles también puedan disfrutar al capitán de la albiceleste en la final, remarcando que "es el mejor de la historia".

"Ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegría Leo Messi le ha dado a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia, no hay ningún tipo de dudas", comentó Scaloni en la rueda de prensa en Atlanta.

"Que España también lo disfrute, porque sé que lo quieren, no todos, pero gran parte lo quiere", agregó Scaloni.

El estratego argentino también habló sobre el duelo que tendrá con el DT de España, Luis de la Fuente, quien fue su profesor cuando tomó el curso de entrenador.

"Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador yo tenía una particular relación con él. Casualmente hoy nos encontramos en una final. Yo tuve una linda charla con él y hablamos de cosas que a él le han servido y que ha llevado a cabo en su Selección de una manera brillante. El domingo vamos a intentar ganarles. Respeto máximo y le voy a dar las felicitaciones", sentenció

Scaloni.

La final entre Argentina y España se jugará el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey, y lo podrás seguir en Cooperativa Deportes y en Cooperativa.cl.