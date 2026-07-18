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Barcola encendió el partido con el segundo descuento francés ante Inglaterra
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
"Les bleus" despertaron en la segunda mitad.
"Les bleus" despertaron en la segunda mitad.
Francia volvió a golpear para acortar su distancia ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, pues Bradley Barcola marcó el segundo descuento para el 2-4 transitorio.
El puntero arremetió con una carrera letal por su banda a los 54' hasta vencer en el cara a cara al portero Dean Henderson.