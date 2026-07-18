Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.6°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Barcola encendió el partido con el segundo descuento francés ante Inglaterra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Les bleus" despertaron en la segunda mitad.

Barcola encendió el partido con el segundo descuento francés ante Inglaterra
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Francia volvió a golpear para acortar su distancia ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, pues Bradley Barcola marcó el segundo descuento para el 2-4 transitorio.

El puntero arremetió con una carrera letal por su banda a los 54' hasta vencer en el cara a cara al portero Dean Henderson.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada