Bellingham anotó un golazo para cerrar el triunfo de Inglaterra sobre Francia

Francia volvió a acortar distancia sobre el final ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, pero en los últimos segundos Jude Bellingham se matriculó con un golazo para el 6-4 definitivo a favor de los "Three Lions".

El jugador de Real Madrid arremetió en solitario por todo el campo galo hasta llegar al corazón del área y definir con frialdad en los 90+8'.