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Bellingham anotó un golazo para cerrar el triunfo de Inglaterra sobre Francia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La gran anotación bajó el telón a un ajustado resultado "tenístico".
La gran anotación bajó el telón a un ajustado resultado "tenístico".
Francia volvió a acortar distancia sobre el final ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, pero en los últimos segundos Jude Bellingham se matriculó con un golazo para el 6-4 definitivo a favor de los "Three Lions".
El jugador de Real Madrid arremetió en solitario por todo el campo galo hasta llegar al corazón del área y definir con frialdad en los 90+8'.