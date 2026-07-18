Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.2°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Bellingham anotó un golazo para cerrar el triunfo de Inglaterra sobre Francia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La gran anotación bajó el telón a un ajustado resultado "tenístico".

Bellingham anotó un golazo para cerrar el triunfo de Inglaterra sobre Francia
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Francia volvió a acortar distancia sobre el final ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, pero en los últimos segundos Jude Bellingham se matriculó con un golazo para el 6-4 definitivo a favor de los "Three Lions".

El jugador de Real Madrid arremetió en solitario por todo el campo galo hasta llegar al corazón del área y definir con frialdad en los 90+8'.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada