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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Bukayo Saka: "Jude Bellingham me dijo que fuera por mi hat-trick"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante inglés relató como su compañero lo animó para anotar ante Francia.

Bukayo Saka:
 EFE
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Bukayo Saka, atacante de Inglaterra y figura en la victoria 6-4 ante Francia, analizó su actuación en el Hard Rock Stadium de Miami después de anotar un triplete y destacó el espíritu de sus compañeros para adjudicarse una medalla de bronce inédita en su historia.

"Me hubiera gustado haber jugado más en el Mundial, pero ya es muy tarde para hablar de eso. Intenté hablar en la cancha y ya está hecho", sostuvo en primera instancia el futbolista de Arsenal.

Seguido a ello, se refirió al penal que significó el parcial 5-3 en el marcador frente a los galos y una conversación con Jude Bellingham: "Él nunca iba a patearlo. Él fue el primero en decir: 've y busca tu hat-trick'. Solo estaba sosteniendo el balón para que nadie pudiera distraerme. Siempre lo iba a patear yo".

"Hicimos un gran trabajo al principio, luego se complicó, pero logramos sacarlo adelante", cerró Saka tras adjudicarse el reconocimiento como mejor jugador del compromiso.

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