¿Cuándo y dónde ver el duelo de Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial?
Este encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.
Este encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.
Este sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, después de que ambos equipos cayeran ante España y Argentina en las semifinales, respectivamente.
El partido está programado para las 17:00 horas (21:00 GMT) y será transmitido en televisión por cable a través de DSports. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO y Paramount+.
Este duelo no tendrá transmisión en TV abierta.
Los "galos" perdieron por 2-0 ante España en Dallas, lo que les impidió llegar a su tercera final consecutiva en una cita planetaria.
Por su parte, los "Tres Leones" decepcionaron al sufrir una remontada por 1-2 ante Argentina en Atlanta.
Todos los pormenores de este tercer lugar entre franceses e ingleses los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.