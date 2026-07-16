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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Este sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, después de que ambos equipos cayeran ante España y Argentina en las semifinales, respectivamente.

El partido está programado para las 17:00 horas (21:00 GMT) y será transmitido en televisión por cable a través de DSports. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO y Paramount+.

Este duelo no tendrá transmisión en TV abierta.

Los "galos" perdieron por 2-0 ante España en Dallas, lo que les impidió llegar a su tercera final consecutiva en una cita planetaria.

Por su parte, los "Tres Leones" decepcionaron al sufrir una remontada por 1-2 ante Argentina en Atlanta.

Todos los pormenores de este tercer lugar entre franceses e ingleses los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.

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