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Dembelé encendió el final del partido entre Francia e Inglaterra con un golazo
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Autor: Redacción Cooperativa
El puntero francés anotó el cuarto tanto de los galos en Miami.
El puntero francés anotó el cuarto tanto de los galos en Miami.
En el tiempo agregado del partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial, apareció Ousmane Dembelé, el Balón de Oro de 2025, para anotar el cuarto tanto de los galos y encender el final, dejando 4-5 el tablero.
Tras una pérdida de balón de los ingleses, Dembelé desbordó, se perfiló y soltó el zurdazo, superando al arquero Dean Henderson.
Revisa el golazo de Dembelé: