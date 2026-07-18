Dembelé encendió el final del partido entre Francia e Inglaterra con un golazo

En el tiempo agregado del partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial, apareció Ousmane Dembelé, el Balón de Oro de 2025, para anotar el cuarto tanto de los galos y encender el final, dejando 4-5 el tablero.

Tras una pérdida de balón de los ingleses, Dembelé desbordó, se perfiló y soltó el zurdazo, superando al arquero Dean Henderson.

Revisa el golazo de Dembelé: