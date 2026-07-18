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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Mbappé rebasó a Messi como goleador histórico de los Mundiales tras su doblete a Inglaterra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El galo pasó al frente de la tabla, a falta de la final que disputará el trasandino.

Mbappé rebasó a Messi como goleador histórico de los Mundiales tras su doblete a Inglaterra
 EFE
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El delantero francés Kylian Mbappé obtuvo los reflectores en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, pues superó a Lionel Messi como el goleador histórico de las Copas del Mundo al anotar su segunda diana ante Inglaterra.

Al minuto 66' el "10" recibió de frente a portería y marcó un nuevo descuento galo para acercarse 3-4 a los británicos.

Además de acercar a su selección en el partido, Mbappé alcanzó su anotación número 22 en el marco de las citas planetarias.

Messi quedó transitoriamente en el segundo lugar del historial con 21 dianas, a falta de disputar la final junto Argentina este domingo 19 de julio, ante España (15:00 horas de Chile).

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