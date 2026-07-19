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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Rabiot lanzó dura crítica tras caer ante Inglaterra: "Hubo comportamientos inadmisibles"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Entramos de una manera bastante vergonzosa a la primera parte", sostuvo el volante francés.

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Posterior a la derrota por 6-4 de Francia ante Inglaterra en la definición por el tercer puesto del Mundial 2026, el volante Adrien Rabiot analizó el desempeño de los "Bleus" y denunció una falta de actitud de algunos de sus compañeros en el encuentro disputado en Miami.

"Entramos de una manera bastante vergonzosa a esta primera parte (...) He visto comportamientos en algunos jugadores que no había visto nunca hasta ahora", sostuvo el mediocampista de AC Milan a BeinSports.

Seguido a ello, precisó: "Es un poco decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición. Había un trabajo que hacer hasta el final y Francia no podía conformarse con hacer las cosas de cualquier manera".

"Hablamos en el descanso, nos dijimos que hacía falta un poco de orgullo, y la segunda parte fue claramente mejor, porque en la primera algunos comportamientos fueron inadmisibles", cerró Rabiot sin citar ningún nombre.

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